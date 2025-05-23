Перелік посад, на яких потрібне знання англійської: зміни у галузі освіти та науки

Урядом України визначено перелік посад на які кандидатам необхідно володіти англійською мовою, зокрема у галузі освіти та науки.

Для яких посад потрібне знання англійської мови та кого стосуються зміни — читайте на Фактах ICTV.

Посади на яких потрібне знання англійської мови

Англійська мова належить до мов міжнародного спілкування. Законом України Про застосування англійської мови в Україні визначено перелік посад на яких потрібне знання англійської мови.

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Перш за все це стосується осіб, які працюють на посадах державної служби, а також у сфері освіти й науки.

Посади на яких потрібне знання англійської мови зміни у сфері освіти й науки:

У закладах вищої освіти: декани факультетів, керівники кафедр, заступники керівництва, професори, дослідники та очільники відділів міжнародного співробітництва.

У коледжах: фахівці, що представляють міжнародну спільноту, а також керівники підрозділів, які взаємодіють з іноземними студентами.

У професійно-технічних навчальних закладах: методисти та адміністративний персонал, що відповідає за міжнародні зв’язки.

У науково-дослідних установах: керівники аспірантури, менеджери видавничих проєктів, старші наукові співробітники та інші відповідальні особи.

Тарас Мельничук повідомив, що претенденти на зайняття вказаних посад зобов’язані володіти англійською мовою.

Відповідні зміни та посади на яких потрібне знання англійської мови наберуть чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Англійська мова в системі освіти України: що каже закон

Україна активно підтримує вивчення англійської мови громадянами шляхом впровадження різних освітніх ініціатив та створення необхідних умов.

Зокрема, в статті 8 Закону України Про застосування англійської мови в Україні зазначено проведення таких заходів:

інтеграції англійської мови у навчальний процес для дітей ясельного, молодшого та середнього дошкільного віку в дитсадках;

впровадження обов’язкового вивчення англійської для дітей старшого дошкільного віку;

обов’язкового викладання англійської мови (як першої чи другої іноземної) у школах, закладах професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти відповідно до обраної освітньої програми;

сприяння розвитку освітніх послуг з вивчення англійської мови через діяльність приватних і державних освітніх установ;

вдосконалення освітніх стандартів відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR);

підготовка та постійне професійне зростання вчителів і викладачів англійської відповідно до міжнародних методичних підходів;

стимулювання створення та поширення сучасних цифрових інструментів для навчання англійської мови.

Також сайти українських університетів і наукових установ, окрім державної мови, зобов’язані мати актуальні англомовні версії.

Такі версії повинні містити повну інформацію щодо змісту освітніх програм, наукової та творчої діяльності, а також відомості про викладацький склад.

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