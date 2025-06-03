Скільки запитань на НМТ у кожному з предметів у 2025 році

Національний мультипредметний тест є важливим етапом для абітурієнтів, адже його результати – основа для вступу до закладів вищої освіти України. З 14 травня триває основна сесія НМТ.

Факти ICTV дізнавалися, скільки буде запитань на НМТ у 2025 році.

Скільки завдань на НМТ у 2025 році

НМТ – це комплексний тест, що включає завдання різних типів. Зокрема, це завдання з вибором кількох варіантів відповідей, короткі відповіді та визначення логічної пари. Це дає змогу оцінити знання фактів, здатність до логічного мислення та застосування знань у практичних ситуаціях.

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Національний мультипредметний тест (НМТ) 2025 року включає чотири предмети: три обов’язкові та один на вибір.

Обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Предмет на вибір: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.

Скільки запитань на НМТ у кожному з предметів:

Українська мова – 30 завдань.

Математика – 22 завдання.

Історія України – 30 завдань.

Скільки запитань на НМТ – предмет на вибір:

Українська література – 30 завдань.

Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) – 32 завдання.

Біологія – 30 завдань.

Хімія – 30 завдань.

Фізика – 20 завдань.

Географія – 30 завдань.

Скільки часу дається на проходження НМТ

Комп’ютерна форма проведення тестування передбачає, що учасники виконуватимуть тести з усіх чотирьох предметів в один день, розподілені на два етапи: перший (120 хвилин) — завдання з української мови та математики, другий (120 хвилин) — завдання з історії України та обраного навчального предмета.

Всі завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО з відповідних предметів. Варто зазначити, що запитання з історії України покриватимуть всі теми від найдавніших часів до початку XXI століття.

Усі завдання відповідатимуть змісту програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з відповідних предметів.

Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 25 червня.

Джерело : УЦОЯО

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