Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Пенсії з 1 червня: які зміни очікують на українців та хто отримає надбавки
Ексклюзив
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Пояснюємо
Пояснюємо
Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Скільки запитань на НМТ у кожному з предметів у 2025 році

скільки питань на НМТ
Фото: Depositphotos

Національний мультипредметний тест є важливим етапом для абітурієнтів, адже його результати – основа для вступу до закладів вищої освіти України. З 14 травня триває основна сесія НМТ.

Факти ICTV дізнавалися, скільки буде запитань на НМТ у 2025 році. 

Скільки завдань на НМТ у 2025 році 

НМТ – це комплексний тест, що включає завдання різних типів. Зокрема, це завдання з вибором кількох варіантів відповідей, короткі відповіді та визначення логічної пари. Це дає змогу оцінити знання фактів, здатність до логічного мислення та застосування знань у практичних ситуаціях. 

Зараз дивляться

Національний мультипредметний тест (НМТ) 2025 року включає чотири предмети: три обов’язкові та один на вибір.  

Обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Предмет на вибір: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.  

Скільки запитань на НМТ у кожному з предметів: 

  • Українська мова – 30 завдань. 
  • Математика – 22 завдання. 
  • Історія України – 30 завдань. 

Скільки запитань на НМТ – предмет на вибір:  

  • Українська література – 30 завдань. 
  • Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) – 32 завдання. 
  • Біологія – 30 завдань. 
  • Хімія – 30 завдань. 
  • Фізика – 20 завдань. 
  • Географія – 30 завдань. 

Скільки часу дається на проходження НМТ 

Комп’ютерна форма проведення тестування передбачає, що учасники виконуватимуть тести з усіх чотирьох предметів в один день, розподілені на два етапи: перший (120 хвилин) — завдання з української мови та математики, другий (120 хвилин) — завдання з історії України та обраного навчального предмета.  

Всі завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО з відповідних предметів. Варто зазначити, що запитання з історії України покриватимуть всі теми від найдавніших часів до початку XXI століття. 

Усі завдання відповідатимуть змісту програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з відповідних предметів.  

Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 25 червня.

Читайте також
Персональний кабінет НМТ: способи створення
Персональный кабинет НМТ способы создания

Джерело: УЦОЯО

Пов'язані теми:

ЗНООсвіта в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь