Юсов: Україна звільнила з полону 6 293 осіб, з них 536 — поза обміном

Від початку повномасштабної війни Україна вже повернула додому 6 293 своїх людей, які були в полоні. Із них 5 757 повернулися в рамках обмінів, а 536 – поза обміном.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Повернення українців із полону

Юсов пояснив, що хоча Женевські конвенції, які захищають права полонених, не передбачають обмінів до завершення активної фази війни, Україна не може чекати з огляду на те, в яких умовах перебувають полонені.

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За його словами, з перших днів повномасштабної війни було поставлено завдання повертати своїх.

– Попри те, що не передбачено Женевськими конвенціями, 65 обмінів з моменту повномасштабного вторгнення відбулося, і 5 757 українців у рамках обмінів і роботи Координаційного штабу повернулися додому, українців і також іноземних громадян, які допомагали Силам безпеки і оборони, і 536 громадян вдалося повернути поза обміном, тому що це не єдина процедура, – розповів Юсов.

Попри це, багато українців досі залишаються в полоні, тому робота з їхнього повернення триватиме до останнього. При цьому Юсов не уточнив дані щодо кількості полонених.

Відповідаючи на запитання, як вирішують, кого повертати насамперед, він пояснив, що є пріоритетні категорії – тяжкопоранені та тяжкохворі.

За його словами, нещодавно з’явилися певні зрушення в їхньому безумовному поверненні, хоча Україна давно працює над цим і навіть ініціювала створення змішаних медичних комісій за участю українських представників, медиків Червоного Хреста та РФ. Однак ворог заблокував цю ініціативу.

– Безумовно, жінки, безумовно, не комбатанти, і коли ми говоримо про гарнізон Азовсталі, який вийшов із заводу, виконуючи наказ Верховного головнокомандувача, – це також окремий напрямок і окрема точка докладання зусиль, і результати вже в цьому напрямку є, – розповів Андрій Юсов.

Фото: Володимир Зеленський

Джерело : Укрінформ

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