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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Мінкульт спростував фейк про призупинення ексгумації загиблих поляків у Пужниках

Микола Точицький
Фото: УНІАН

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що повідомлення про нібито припинення ексгумаційних робіт у селі Садове (колишнє Пужники) Тернопільської області є фейком.

Точицький спростував фейк про зупинку ексгумацій у Садовому

За його словами, інформація, яка шириться соцмережами та серед польської аудиторії, не відповідає дійсності та базується на підробленому листі з його підписом.

– Ця інформація… є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею, – підкреслив Точицький.

Він нагадав, що польові роботи в селі Пужники були успішно завершені ще 10 травня 2025 року.

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Фото: Микола Точицький

Польська сторона високо оцінила співпрацю, назвавши її “історичним та дипломатичним проривом”.

Міністр наголосив на відданості України демократичним і християнським цінностям, а також принциповій позиції вшанування пам’яті українців і поляків.

– Очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги, міністерки Ганни Врублевської, – додав Точицький.

Нагадаємо, у січні 2025 року  прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про ухвалене рішення про перші ексгумації останків жертв людей подій на Волині 1943 року.

Він назвав його проривом і подякував міністрам культури обох країн за співпрацю.

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волинська трагедіяМикола ТочицькийТернопільска область
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