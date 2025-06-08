Минкульт опроверг фейк о приостановлении эксгумации погибших поляков в Пужниках
Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что сообщение о якобы прекращении эксгумационных работ в селе Садовое (бывшее Пужники) Тернопольской области является фейком.
Точицкий опроверг фейк об остановке эксгумаций в Садовом
По его словам, информация, которая распространяется в соцсетях и среди польской аудитории, не соответствует действительности и базируется на поддельном письме с его подписью.
— Эта информация… является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей, — подчеркнул Точицкий.
Он напомнил, что полевые работы в селе Пужники были успешно завершены еще 10 мая 2025 года.
Польская сторона высоко оценила сотрудничество, назвав его «историческим и дипломатическим прорывом».
Министр отметил преданность Украины демократическим и христианским ценностям, а также принципиальную позицию чествования памяти украинцев и поляков.
— Ожидаем оперативной реакции Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги, министра Анны Врублевской, — добавил Точицкий.
Напомним, в январе 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о принятом решении о первых эксгумациях останков жертв людей событий на Волыни 1943 года.
Он назвал его прорывом и поблагодарил министров культуры обеих стран за сотрудничество.