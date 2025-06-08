Минкульт опроверг фейк о приостановлении эксгумации погибших поляков в Пужниках

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что сообщение о якобы прекращении эксгумационных работ в селе Садовое (бывшее Пужники) Тернопольской области является фейком.

Точицкий опроверг фейк об остановке эксгумаций в Садовом

По его словам, информация, которая распространяется в соцсетях и среди польской аудитории, не соответствует действительности и базируется на поддельном письме с его подписью.

— Эта информация… является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей, — подчеркнул Точицкий.

Он напомнил, что полевые работы в селе Пужники были успешно завершены еще 10 мая 2025 года.

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Польская сторона высоко оценила сотрудничество, назвав его «историческим и дипломатическим прорывом».

Министр отметил преданность Украины демократическим и христианским ценностям, а также принципиальную позицию чествования памяти украинцев и поляков.

— Ожидаем оперативной реакции Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги, министра Анны Врублевской, — добавил Точицкий.

Напомним, в январе 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о принятом решении о первых эксгумациях останков жертв людей событий на Волыни 1943 года.

Он назвал его прорывом и поблагодарил министров культуры обеих стран за сотрудничество.

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