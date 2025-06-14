Зеленський може зустрітися з Трампом на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує особисту зустріч з американським колегою Дональдом Трампом під час саміту G7, який відбудеться 15-17 червня в Канаді.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Суспільного.

Зеленський планує зустрітися з Трампом

Президент розповів, що між сторонами зараз ведуться переговори щодо організації цієї зустрічі.

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Серед тем, які він хоче обговорити з Трампом: мирні переговори, санкції проти Росії та економічні домовленості.

– Що стосується санкцій Сполучених Штатів Америки (проти Росії – Ред.), я сподіваюся це особисто обговорити з президентом Трампом. Тому, що в паралельних треках США на рівні сенаторів, конгресменів комунікують з керівництвом Європейського Союзу, щоб були схожі пакети санкцій, – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що Україна веде переговори з США про закупівлю зброї. І це питання, за його словами, також вимагає домовленостей на рівні президентів.

– У нас є сильний пакет, який ми хочемо купити в американської сторони. Про цей пакет ми можемо домовитися тільки на рівні президентів. І це пакет про закупівлю деякої зброї, – додав Зеленський.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомляв про можливу зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту G7 в Канаді. За його словами, українська делегація, яку він очолював під час візиту до Вашингтона, працювала над цими переговорами.

Джерело : Суспільне

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