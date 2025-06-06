Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть зустрітися на полях саміту Великої сімки (G7) в Канаді цього місяця.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Bloomberg.

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Єрмак сказав, що делегація, яку він очолював під час візиту до Вашингтона цього тижня, працювала над можливою зустріччю президентів України та Сполучених Штатів Америки.

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– Наш візит був, серед іншого, підготовкою до зустрічі Зеленського та Трампа на полях саміту G7 у Канаді, – сказав Єрмак.

Саміт G7 запланований у канадському Кананаскісі протягом 15-17 червня.

Після нічної атаки на Україну Володимир Зеленський заявив, що необхідно тиснути на Росію, щоб припинилися удари по містах.

За його словами, мають бути гарантії безпеки, робоча дипломатія та встановлений мир. Як наголосив президент, для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню.

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