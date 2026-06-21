День батька в Україні щорічно відзначається у третю неділю червня. У 2026 році це свято припадає на 21 червня. Цього дня діти дякують татусям за силу, турботу, підтримку й безумовну любов.

Щоби зробити приємне найближчій людині, варто підібрати щире привітання – це може бути гарна листівка, вірш чи проза. Факти ICTV допоможуть вам у цьому, адже ми підготували найкращі привітання у День батька.

День батька 2026 – привітання в листівках

Картинка з привітанням – це спосіб передати емоції, навіть якщо ви далеко один від одного. Якщо ваш тато не поруч, надішліть йому одну з цих листівок, щоб укотре нагадати, як ви сильно любите його.

Зараз дивляться

День батька 2026 – привітання у віршах

Таточку любий, рідна людино,

Цінна з тобою кожна хвилина!

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

***

Зі святом, тату дорогий!

Здоровий будь, щасливий!

Для мене ти – супергерой!

Крутий, міцний, кмітливий!

***

Мій татусю, тебе я вітаю!

Хай на серці завжди буде легко!

Тебе дуже додому чекаю!

Обіймаю, ціную безмежно!

***

З Днем батька я тебе вітаю, татку!

Тобі бажаю здійснення всіх мрій,

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, коханий тату мій!

День батька 2026 – привітанні в прозі

Тату, ти – приклад для мене в усьому! Вітаю тебе з Днем батька! Бажаю здоров’я, душевного спокою й багато щасливих моментів у житті!

***

Дорогий тато! Дякую тобі за те, що ти завжди поруч, навіть, коли ти далеко! Хай кожен день приносить тобі радість і гордість за свою сім’ю!

***

Татусю, вітаю з Днем батька! Твоя турбота, любов і підтримка – це те, що залишиться зі мною на все життя. Нехай у тебе на серці завжди буде легко та радісно! Люблю тебе!

***

Тато, вітаю з твоїм професійним святом! Бажаю тобі бути здоровим, життєрадісним і сповненим сил. Дякую за любов, яку ти даруєш щодня, і за терпіння!

***

Любий татку, з Днем батька тебе! Хай здійснюються мрії, будні будуть спокійними, а свята – радісними. Дякую, що завжди був та залишаєшся моєю опорою! Міцно обіймаю!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.