День батька 2026: щирі слова любові для тата
День батька в Україні щорічно відзначається у третю неділю червня. У 2026 році це свято припадає на 21 червня. Цього дня діти дякують татусям за силу, турботу, підтримку й безумовну любов.
Щоби зробити приємне найближчій людині, варто підібрати щире привітання – це може бути гарна листівка, вірш чи проза. Факти ICTV допоможуть вам у цьому, адже ми підготували найкращі привітання у День батька.
День батька 2026 – привітання в листівках
Картинка з привітанням – це спосіб передати емоції, навіть якщо ви далеко один від одного. Якщо ваш тато не поруч, надішліть йому одну з цих листівок, щоб укотре нагадати, як ви сильно любите його.
День батька 2026 – привітання у віршах
Таточку любий, рідна людино,
Цінна з тобою кожна хвилина!
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
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Зі святом, тату дорогий!
Здоровий будь, щасливий!
Для мене ти – супергерой!
Крутий, міцний, кмітливий!
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Мій татусю, тебе я вітаю!
Хай на серці завжди буде легко!
Тебе дуже додому чекаю!
Обіймаю, ціную безмежно!
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З Днем батька я тебе вітаю, татку!
Тобі бажаю здійснення всіх мрій,
Нехай у тебе все буде в порядку,
Щасливим будь, коханий тату мій!
День батька 2026 – привітанні в прозі
Тату, ти – приклад для мене в усьому! Вітаю тебе з Днем батька! Бажаю здоров’я, душевного спокою й багато щасливих моментів у житті!
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Дорогий тато! Дякую тобі за те, що ти завжди поруч, навіть, коли ти далеко! Хай кожен день приносить тобі радість і гордість за свою сім’ю!
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Татусю, вітаю з Днем батька! Твоя турбота, любов і підтримка – це те, що залишиться зі мною на все життя. Нехай у тебе на серці завжди буде легко та радісно! Люблю тебе!
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Тато, вітаю з твоїм професійним святом! Бажаю тобі бути здоровим, життєрадісним і сповненим сил. Дякую за любов, яку ти даруєш щодня, і за терпіння!
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Любий татку, з Днем батька тебе! Хай здійснюються мрії, будні будуть спокійними, а свята – радісними. Дякую, що завжди був та залишаєшся моєю опорою! Міцно обіймаю!