Ірану не можна дозволяти розробляти ядерну зброю – Кошта на саміті G7

Іран не має володіти ядерною зброєю, проте домогтися від Тегерана відмови від її розробки варто дипломатичним шляхом.

Таку думку на пресконференції у Кананаскісі (Канада), де в понеділок відкривається саміт G7, висловив голова Євроради Антоніу Кошта.

– Ми повинні активізувати наші зусилля на Близькому Сході. Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю. Це питання слід вирішувати дипломатичними засобами. Зараз саме час дати простір для дипломатії і дати можливість знизити ескалацію між Ізраїлем та Іраном, – сказав він.

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Антоніу Кошта про гумдопомогу Газі

До того ж, він зазначив, що не варто забувати, що потрібно терміново гарантувати доступ гуманітарної допомоги в Газу, негайно припинити вогонь і беззастережно звільнити заручників, які там перебувають.

– Нарешті, ми повинні дотримуватися курсу нашої колективної рішучості підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, сприяючи мирним зусиллям під керівництвом Сполучених Штатів і забезпечуючи їм найкращі шанси на успіх, – сказав Кошта.

Він наголосив, що це у свою чергу передбачає “формування умов для міцного миру, включно з довгостроковими гарантіями безпеки, продовженням надання військової та фінансової підтримки Україні, зміцненням її оборони, (…) забезпеченням швидкого відновлення”, “посиленням тиску на Росію шляхом введення додаткових санкцій (…) і наполягання на безумовному припиненні вогню”.

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