Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Обговорили посилення ППО і санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з прем’єром Канади

Володимир Зеленський і Марк Карні
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту Групи семи (G7).

Зустріч Зеленського і прем’єра Канади: про що говорили

Як зазначив Володимир Зеленський, він розповів Марку Карні про російську атаку цієї ночі на цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Україні з використанням 440 іранських Shahed і 32 ракет, зокрема балістичних.

За словами президента, разом з прем’єром Канади вони обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами у рамках НАТО, G7 і Коаліції охочих.

Зараз дивляться

Водночас вони приділили увагу питанням зміцненню української ППО, подальшому поглибленню військової співпраці, зокрема проєктам спільного виробництва зброї та інвестиціям в український оборонно-промисловий комплекс.

Президент України подякував за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у РФ та інших країнах, які допомагають Москві обходити санкції.

Окремо Зеленський подякував Карні за нову військову підтримку України – дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад $2 млрд, а також наступний транш на понад $2 млрд внаслідок прибутків від заморожених російських активів.

Читайте також
Зеленський на G7 закликав обмежити ціну на нафту РФ до $30 і надати Україні $40 млрд
Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7

Пов'язані теми:

G7Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийКанадаМарк Карні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь