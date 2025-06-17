Обговорили посилення ППО і санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з прем’єром Канади
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту Групи семи (G7).
Зустріч Зеленського і прем’єра Канади: про що говорили
Як зазначив Володимир Зеленський, він розповів Марку Карні про російську атаку цієї ночі на цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Україні з використанням 440 іранських Shahed і 32 ракет, зокрема балістичних.
За словами президента, разом з прем’єром Канади вони обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами у рамках НАТО, G7 і Коаліції охочих.
Водночас вони приділили увагу питанням зміцненню української ППО, подальшому поглибленню військової співпраці, зокрема проєктам спільного виробництва зброї та інвестиціям в український оборонно-промисловий комплекс.
Президент України подякував за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у РФ та інших країнах, які допомагають Москві обходити санкції.
Окремо Зеленський подякував Карні за нову військову підтримку України – дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад $2 млрд, а також наступний транш на понад $2 млрд внаслідок прибутків від заморожених російських активів.