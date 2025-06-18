Компенсація частини оренди житла ветеранам: Кабмін спростив подання заяв
Кабінет міністрів спростив процедуру подання заяв на отримання ветеранами компенсації частини орендної плати за житло. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
Спрощено подання заяв на компенсацію оренди житла для ветеранів
– Ветерани й ветеранки, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, тепер зможуть отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою, – йдеться у повідомленні.
Відтепер заяву з усіма необхідними документами можна подати до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем розташування орендованого житла.
Також визначено чіткий алгоритм передання документів з ЦНАП до відповідних місцевих органів, які займаються ветеранською політикою, та порядок зворотного інформування заявників щодо результатів розгляду.
Хто може претендувати на часткову компенсацію оренди
У міністерстві нагадали, що на компенсацію можуть претендувати захисники і захисниці, які обороняли незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і при цьому:
- втратили житло або мають житло, пошкоджене внаслідок бойових дій;
- мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії;
- проходять реабілітацію на відстані понад 15 км від задекларованого місця проживання.
Сума компенсації залежить від населеного пункту, де орендується житло.
- У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі виплата становить 2 прожиткових мінімуми – нині це 6 056 грн.
- В обласних центрах – 1,5 прожиткового мінімуму, тобто 4 542 грн.
- В інших населених пунктах – 1 прожитковий мінімум — 3 028 грн.
Нагадаємо, в Україні почала працювати онлайн-платформа інформаційних сервісів е-Ветеран. Вона дає можливість ветеранам війни отримувати інформацію про доступні пільги та послуги, а також подавати заявки на їх оформлення.