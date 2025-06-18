Компенсація частини оренди житла ветеранам: Кабмін спростив подання заяв

Кабінет міністрів спростив процедуру подання заяв на отримання ветеранами компенсації частини орендної плати за житло. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Спрощено подання заяв на компенсацію оренди житла для ветеранів

– Ветерани й ветеранки, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, тепер зможуть отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою, – йдеться у повідомленні.

Відтепер заяву з усіма необхідними документами можна подати до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем розташування орендованого житла.

Також визначено чіткий алгоритм передання документів з ЦНАП до відповідних місцевих органів, які займаються ветеранською політикою, та порядок зворотного інформування заявників щодо результатів розгляду.

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Хто може претендувати на часткову компенсацію оренди

У міністерстві нагадали, що на компенсацію можуть претендувати захисники і захисниці, які обороняли незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і при цьому:

втратили житло або мають житло, пошкоджене внаслідок бойових дій;

мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії;

проходять реабілітацію на відстані понад 15 км від задекларованого місця проживання.

Сума компенсації залежить від населеного пункту, де орендується житло.

У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі виплата становить 2 прожиткових мінімуми – нині це 6 056 грн.

В обласних центрах – 1,5 прожиткового мінімуму, тобто 4 542 грн.

В інших населених пунктах – 1 прожитковий мінімум — 3 028 грн.

Нагадаємо, в Україні почала працювати онлайн-платформа інформаційних сервісів е-Ветеран. Вона дає можливість ветеранам війни отримувати інформацію про доступні пільги та послуги, а також подавати заявки на їх оформлення.

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