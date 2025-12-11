єОселя для військових: умови програми та як отримати кредит у 2025 році
У 2025 році військовослужбовці можуть скористатися пільговим кредитом в межах програми єОселя.
Захисники можуть отримати кредит на придбання квартири, приватного будинку, таунхаусу чи дуплексу за ставкою 3% річних.
Що таке програма єОселя для військових та як її отримати в Україні у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке програма єОселя для військових та хто може отримати
єОселя – це програма доступного кредитування житла, якою можуть скористатися учасники бойових дій, ветерани війни, люди з інвалідністю через війну та члени їхніх сімей.
10 грудня уряд ухвалив рішення, яке дає мобілізованим військовослужбовцям можливість скористатися державною програмою єОселя на нових умовах. Тепер і ті, хто служить за контрактом, і мобілізовані можуть оформити іпотечний кредит за мінімальною ставкою 3%.
Програма вже допомогла 21 864 українським родинам придбати власне житло на суму 37,4 млрд грн. Серед них – 6 438 військових за контрактом та ветеранів.
Основні зміни
- Зниження процентної ставки для мобілізованих. Раніше військові за контрактом, медики, педагоги, науковці та правоохоронці могли брати кредит під 3% річних, а мобілізовані – лише під 7%. Тепер усі військові можуть отримати кредит на житло під 3% річних.
- Обмеження максимальної площі житла. Встановлені верхні ліміти площі житла, щоб запобігти придбанню надмірно великих квартир чи будинків.
- Фіксовані обмеження для всіх сімей. Ліміти застосовуються незалежно від кількості членів сім’ї.
Ці зміни роблять програму єОселя більш доступною та справедливою для всіх військовослужбовців, включно з мобілізованими.
Надають кредити банки-учасники програми: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank (перелік буде поповнюватися).
єОселя для військових: умови кредитування
За час існування у програму єОселя декілька разів вносили зміни. Відтепер купити квартиру в Києві та обласних центрах можна, якщо будинку не більш ніж 10 років (раніше було обмеження до 3 років), в інших населених пунктах – без обмежень по віку будинку.
Встановлені чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою:
- квартира – до 115,5 м²;
- будинок – до 125,5 м².
єОселя для військових: як скористатися програмою
Отримати доступне житло за програмою єОселя можуть:
- українці старші за 18 років на дату оформлення кредиту;
- українці старші 70 років на дату погашення;
- українці, житло яких розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;
- громадяни, яких немає в санкційних списках;
- українці, які не беруть участь в інших державних програмах із забезпечення житлом.
Як отримати житло за програмою єОселя: що необхідно
Для того, щоб скористатися програмою єОселя для військових, необхідно:
- Подати заявку через портал Дія;
- Отримати пропозиції від банків та обрати одну з них;
- Пройти перевірку даних та документів в обраному вами банку;
- Вибрати житло, яке хочете придбати;
- Надати в банк необхідні документи для отримання кредиту на бажану нерухомість;
- Укласти договір з банком та договір купівлі-продажу;
- Отримати кредитні кошти від банку на рахунок продавця нерухомості.
Програма єОселя для військових крім першого внеску може передбачати додаткові платежі:
- комісію за надання кредиту;
- страхування нерухомого майна (предмета іпотеки);
- збори на обов’язкове державне пенсійне страхування;
- послуга оцінювача;
- послуги нотаріуса тощо.
Михайло Федоров також повідомив, що тепер в Дії є можливість оплатити перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення. Тобто українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат єВідновлення, щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою єОселя.
Джерело: Дія