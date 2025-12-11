У 2025 році військовослужбовці можуть скористатися пільговим кредитом в межах програми єОселя.

Захисники можуть отримати кредит на придбання квартири, приватного будинку, таунхаусу чи дуплексу за ставкою 3% річних.

Що таке програма єОселя для військових та як її отримати в Україні у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке програма єОселя для військових та хто може отримати

єОселя – це програма доступного кредитування житла, якою можуть скористатися учасники бойових дій, ветерани війни, люди з інвалідністю через війну та члени їхніх сімей.

10 грудня уряд ухвалив рішення, яке дає мобілізованим військовослужбовцям можливість скористатися державною програмою єОселя на нових умовах. Тепер і ті, хто служить за контрактом, і мобілізовані можуть оформити іпотечний кредит за мінімальною ставкою 3%.

Програма вже допомогла 21 864 українським родинам придбати власне житло на суму 37,4 млрд грн. Серед них – 6 438 військових за контрактом та ветеранів.

Основні зміни

Зниження процентної ставки для мобілізованих. Раніше військові за контрактом, медики, педагоги, науковці та правоохоронці могли брати кредит під 3% річних, а мобілізовані – лише під 7%. Тепер усі військові можуть отримати кредит на житло під 3% річних.

Обмеження максимальної площі житла. Встановлені верхні ліміти площі житла, щоб запобігти придбанню надмірно великих квартир чи будинків.

Фіксовані обмеження для всіх сімей. Ліміти застосовуються незалежно від кількості членів сім’ї.

Ці зміни роблять програму єОселя більш доступною та справедливою для всіх військовослужбовців, включно з мобілізованими.

Надають кредити банки-учасники програми: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank (перелік буде поповнюватися).

єОселя для військових: умови кредитування

За час існування у програму єОселя декілька разів вносили зміни. Відтепер купити квартиру в Києві та обласних центрах можна, якщо будинку не більш ніж 10 років (раніше було обмеження до 3 років), в інших населених пунктах – без обмежень по віку будинку.

Встановлені чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою:

квартира – до 115,5 м²;

будинок – до 125,5 м².

єОселя для військових: як скористатися програмою

Отримати доступне житло за програмою єОселя можуть:

українці старші за 18 років на дату оформлення кредиту;

українці старші 70 років на дату погашення;

українці, житло яких розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;

громадяни, яких немає в санкційних списках;

українці, які не беруть участь в інших державних програмах із забезпечення житлом.

Як отримати житло за програмою єОселя: що необхідно

Для того, щоб скористатися програмою єОселя для військових, необхідно:

Подати заявку через портал Дія Отримати пропозиції від банків та обрати одну з них; Пройти перевірку даних та документів в обраному вами банку; Вибрати житло, яке хочете придбати; Надати в банк необхідні документи для отримання кредиту на бажану нерухомість; Укласти договір з банком та договір купівлі-продажу; Отримати кредитні кошти від банку на рахунок продавця нерухомості.

Програма єОселя для військових крім першого внеску може передбачати додаткові платежі:

комісію за надання кредиту;

страхування нерухомого майна (предмета іпотеки);

збори на обов’язкове державне пенсійне страхування;

послуга оцінювача;

послуги нотаріуса тощо.

Михайло Федоров також повідомив, що тепер в Дії є можливість оплатити перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення. Тобто українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат єВідновлення, щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою єОселя.

Джерело: Дія

