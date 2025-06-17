Товари, що не підлягають обміну та поверненню: перелік

Деякі товари не підлягають обміну або поверненню, навіть якщо вони належної якості. Для таких випадків існує затверджений Кабінетом Міністрів України Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

Факти ICTV дізнавалися, які товари не підлягають обміну та поверненню.

Перелік товарів, які не підлягають поверненню

Згідно з постановою № 1243, до цього переліку внесено харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметику та мийні засоби у відкритому пакуванні, а також речі, виготовлені за індивідуальним замовленням.

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Перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню:

засоби індивідуального користування, такі як зубні щітки, гребінці, косметичне приладдя та манікюрні інструменти;

продукти гігієни та побутової хімії у відкритому пакуванні;

речі, виготовлені за індивідуальним замовленням клієнта.

Як повернути товар у магазин

Більшість роздрібних продавців надають покупцям право на повернення непродовольчих речей належної якості протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту покупки. Але товари, що не підлягають обміну, повернути в магазин не можна.

Якщо ви купили товар за допомогою платіжної картки і хочете його повернути, закон не вказує точно, як саме повернуть вам гроші: готівкою чи на карту. Але Нацбанк вважає, що обидва варіанти можливі.

Щоб повернути товар і отримати гроші назад, він має бути:

Новим, без слідів використання.

З усіма документами, тому збережіть чек і гарантійний талон (якщо є).

Пакування має бути цілим, як нове.

Ви можете повернути товар протягом 14 днів після купівлі.

Пункти 7 та 8 розділу III порядку № 547 передбачають, що під час повернення товару вартістю понад 100 грн матеріально відповідальна особа підприємства зобов’язана скласти акт про видання коштів. Цей акт є обов’язковим документом для підтвердження факту повернення грошей і повинен містити, зокрема, дані документа, що посвідчує особу покупця.

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