Вступ до коледжу після 9-го класу: які документи знадобляться

Вступ до коледжів у 2025 році відбудеться за результатами співбесіди або конкурсу творчих чи фізичних здібностей, а також розгляду мотиваційних листів.

Вступники можуть подати у сукупності до 15 заяв, зокрема: до п’яти заяв на бюджет та до десяти заяв на навчання на контракті.

Факти ICTV дізнавалися, які документи потрібні для вступу до коледжу після 9-го класу у 2025 році.

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Вступ до коледжу після 9-го класу 2025: список необхідних документів

У 2025 році вступникам до коледжу після 9 класу потрібно пройти співбесіду та написати мотиваційний лист або пройти творчий конкурс (для творчих спеціальностей) та надати мотиваційний лист.

Вступна кампанія розпочнеться 25 червня з реєстрації особистих кабінетів. Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн, яку розглядатиме приймальна комісія закладу освіти. Зробити це можна на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Під час реєстрації вступник має зазначити такі дані та мати відповідні документи:

адресу електронної пошти, до якої він має доступ (вона буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника);

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту – після 9-го класу це свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу (паспорт);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Також вступнику потрібно мати:

написану заяву на вступ;

мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначену приймальною комісією закладу освіти електронну пошту.

Зверніть увагу, що для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі заклади освіти створюють консультаційні центри у приймальних комісіях. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про базову середню освіту тощо.

Загалом, для вступу у коледж після 9-го класу вступнику знадобиться:

Документ, що посвідчує особу.

Довідка про реєстрацію місця проживання особи – для абітурієнтів, які мають ID-паспорт.

Реєстраційний номер картки платника податків (ідентифікаційний код).

Документ про базову середню освіту.

Заява.

Мотиваційний лист.

Кольорові фотокартки 3х4см.

Документи, які надають право на вступ за спеціальними умовами (за наявності).

До заяви вступник додає копії вищезазначених документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Зверніть увагу, що кожен заклад освіти може мати свої вимоги щодо необхідних документів для вступу, тому уважно стежте за інформацією на офіційних сайтах навчальних закладів.

Які терміни вступної кампанії для вступників після 9 класу

Прийом заяв та документів починається 01 липня і закінчується о 18:00 год 14 липня 2025 року.

Вступні іспити у вигляді творчих конкурсів та співбесід проводяться з 15 до 23 липня.

Рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів оприлюднюються не раніше 14:00 годин 23 липня та не пізніше 12:00 годин 25 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 29 липня до 12:00 години.

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