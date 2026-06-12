У 2026 році для вступу у вищі навчальні заклади (ВНЗ) абітурієнти мають складати НМТ (національний мультипредметний тест), який є альтернативою ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання). Онлайн-тест показує рівень знань, навичок та умінь вступників. Саме тому дуже важливо успішно скласти тестування.

Але що робити, якщо не склав НМТ, куди можна вступити у 2026 році за його відсутності — детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо не склав НМТ

Абітурієнти, які не подолали пороговий бал з будь-якого предмета НМТ, у 2026 році не зможуть взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти. Тобто, щоб отримати право вступу до закладів вищої освіти, абітурієнт має скласти всі 4 предмети НМТ принаймні на мінімально можливий бал.

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Причин невдачі на тестуванні може бути декілька:

вступник з особистих причин не зміг взяти участь у тестуванні;

абітурієнт набрав недостатню кількість балів для вступу на бажану спеціальність;

вступнику було відмовлено в участі тестування через порушення правил або з інших причин.

Що робити, якщо завалив НМТ — перш за все, не впадати у відчай. Хоча тестування і є ключовим елементом для вступу до більшості українських ВНЗ, але існують випадки, коли можливо обійтися без нього.

Не склав НМТ: що робити, куди можна вступити без мультипредметного тесту

Вступати без НМТ мають право пільгові категорії вступників. Вони замість тестування можуть пройти співбесіду.

Також у більшості випадків не потрібно складати НМТ у разі, якщо абітурієнт планує вступати до вишу за кордоном. Але деякі країни все ж таки беруть до уваги результати НМТ, тому варто заздалегідь дізнатись про умови вступу й дотримуватись вимог того закладу вищої освіти, куди планують вступати.

Без тестування можливий вступ до коледжів для здобуття фахової передвищої освіти.

Тобто, якщо випускник після 11 класу планує здобувати професійно-технічну або фахову передвищу освіту, тоді йому для подальшого вступу не потрібно складати НМТ. Адже вступ відбувається на основі конкурсу свідоцтв про середню освіту. Також приймаються на навчання за результатами співбесіди або творчого конкурсу. Щоб вступити в коледж за контрактом, необхідно написати мотиваційний лист.

Після закінчення коледжу учні можуть вступати до вищого навчального закладу без результатів НМТ за тією ж спеціальністю, на основі диплома коледжу чи технікуму (одразу на другий чи третій курс).

Повний перелік спеціальностей, на які можна вступити без НМТ можна подивитися в базі ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти).

Без сертифіката НМТ можна вступити до професійно-технічного училища, але знадобиться атестат про закінчення школи. У ПТУ є безплатні та платні напрямки навчання. Зарахування відбувається за результатами іспитів або співбесіди.

Також можна записатися на спеціалізовані курси. Після закінчення видається диплом або сертифікат. Так за декілька місяців можна отримати професію й одразу працювати.

Кому взагалі не потрібно складати НМТ

Вступникам не потрібно складати мультипредметний тест:

Якщо учень після закінчення школи не планує вступати до ВНЗ, то він цього року може не складати НМТ, а зробити це у майбутньому, у разі потреби. Якщо вступник вже має вищу освіту й планує вступати для здобуття другої вищої освіти виключно на контракт, тоді йому не потрібно складати НМТ. У такому випадку потрібно скласти фаховий іспит у закладі вищої освіти, де він планує навчатись.

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