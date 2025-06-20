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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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У застосунку Армія+ зʼявився мультипідпис рапортів: що відомо про новий сервіс

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Фото: УНІАН

У застосунку Армія+ зʼявився новий сервіс – мультипідпис рапортів, завдяки якому командир підрозділу може опрацювати одразу групу документів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

– Рішення про погодження або відхилення ухвалюються свайпами праворуч та ліворуч відповідно. Також є можливість скористатись фільтром та промаркувати потрібні рапорти, – йдеться у повідомленні.

Мультипідпис рапортів в Армія+

За один раз можна обрати до 40 рапортів, наприклад на відпустку, та погодити їх одночасно завдяки Дія.Підпис або SmartID. Масово відхилити рапорти неможливо, оскільки кожне відхилення потребує пояснення.

Зараз дивляться

Цей сервіс можна завантажити з App Store чи Play Market, він доступний у новій версії 2.2.0. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку.

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