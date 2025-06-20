У застосунку Армія+ зʼявився мультипідпис рапортів: що відомо про новий сервіс

У застосунку Армія+ зʼявився новий сервіс – мультипідпис рапортів, завдяки якому командир підрозділу може опрацювати одразу групу документів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

– Рішення про погодження або відхилення ухвалюються свайпами праворуч та ліворуч відповідно. Також є можливість скористатись фільтром та промаркувати потрібні рапорти, – йдеться у повідомленні.

Мультипідпис рапортів в Армія+

За один раз можна обрати до 40 рапортів, наприклад на відпустку, та погодити їх одночасно завдяки Дія.Підпис або SmartID. Масово відхилити рапорти неможливо, оскільки кожне відхилення потребує пояснення.

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Цей сервіс можна завантажити з App Store чи Play Market, він доступний у новій версії 2.2.0. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку.

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