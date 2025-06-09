Мої технології: військові зможуть залишити відгук про техніку в застосунку Армія+

Наприкінці червня в мобільному застосунку Армія+ з’явиться новий модуль під назвою Мої технології, що надасть можливість військовослужбовцям залишати відгуки про військову техніку або надсилати запити на її вдосконалення безпосередньо виробникам.

Про це в інтерв’ю DOU розповіла Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Що відомо про модуль Мої технології у застосунку Армія+

За її словами, головна мета впровадження модуля – спростити комунікацію між військовими та постачальниками техніки, щоб уникнути необхідності самостійного пошуку контактів виробників або їх служб підтримки.

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Крім того, це рішення дозволить відстежувати кількість інцидентів із конкретними виробниками, їхню реакцію та швидкість розв’язання проблем.

Така аналітика надасть Міністерству оборони інструменти для ефективнішого управління закупівлями.

Як працюватиме нова функція

Заступниця міністра оборони пояснила, що верифікованим користувачам застосунку Армія+ буде потрібно лише вказати серійний номер виробу та залишити свій відгук.

Система самостійно визначить виробника, автоматично надішле йому запит і отримає відповідь згідно з чинною сервісною угодою.

Черногоренко уточнила, що на старті модуль працюватиме з тими виробниками, які мають чинні контракти з Міністерством оборони.

– Передусім ми запустимо це з виробниками, які уклали договір з Міноборони. Бо маємо на них вплив, домовленість про обслуговування, виправлення. А далі подивимося. Як ви знаєте, скоро буде децентралізована модель закупівель, коли бригада напряму зможе купувати у виробників визначені номенклатури. І якщо бригади звернуться до Міноборони із запитом додати виробників, з якими в них є прямі контракти, ми це зробимо, – зазначила вона.

За словами заступниці міністра, всі інциденти, що фіксуватимуться в системі, надходитимуть до Генерального штабу – саме він прийматиме рішення щодо подальших закупівель.

Міністерство оборони, у свою чергу, відповідатиме за підписання контрактів.

Також наголошується, що обмін інформацією між військовим і виробником відбуватиметься через захищений канал.

Військовослужбовець, який подав запит, отримає відповідь безпосередньо у захищеному месенджері – це дозволить уникнути загальнодоступного переліку техніки та її виробників.

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