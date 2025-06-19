Як миколаївські морпіхи відбили потужний штурм росіян на Донбасі – відео
Миколаївські морпіхи відбили потужний механізований штурм російських військ у Донецькій області.
Відбиття штурму на Донбасі миколаївськими морпіхами
Як повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, на Костянтинівському напрямку російські окупанти намагалися прорвати українську оборону, здійснивши зухвалий механізований штурм одразу з кількох флангів.
Проте атаку вдалося успішно відбити завдяки злагодженим діям підрозділів артилерії, протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), безпілотних ударних систем 36 окремої бригади морської піхоти, підрозділів 54 ОМБр та 101 ОБрО.
– Внаслідок бою противник зазнав втрат – 14 ворожих броньованих машин. Втрати ворога склали близько 50 осіб (безповоротні та санітарні), а також шість одиниць мототехніки, – йдеться у повідомленні.
Українські морпіхи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання у Донецькій області, резюмували у Військово-морських силах ЗСУ.
Фото: Військово-морські сили ЗСУ