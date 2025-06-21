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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Виявляються, глушаться і збиваються: на Сумщині тестують нову модель протидії дронам

Протиповітряна оборона
Фото: Генштаб ЗСУ

У Сумській області вдосконалюють систему боротьби з ударними та розвідувальними безпілотниками, запущеними російськими військами.

Боротьба з російськими дронами у Сумській області

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, зараз спільно з військовими підрозділами триває робота в режимі постійної координації, щоб адаптувати оборонну систему України до нових загроз.

– Уже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат. Дрони виявляються, глушаться і збиваються, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Сумської ОВА, це не лише поодинокі кейси. Там зазначають, що зараз формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється.

Зараз дивляться

Зараз не всі деталі можуть розповісти публічно з міркувань безпеки та військової доцільності, зазначили у Сумській ОВА. Проте у військовій адміністрації підтвердили, що система взаємодії з військовими працює.

У повідомленні йдеться, що Сумська ОВА оперативно реагує на переліки першочергових потреб від військового командування разом у взаємодії з громадами, благодійними організаціями, фондами та окремими волонтерами.

В обласній військовій адміністрації Сумщини наголосили, що відкриті до розширення взаємодії та дуже цінують всі ініціативи – від волонтерських проєктів до локального бізнесу, а також міжнародних партнерів.

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