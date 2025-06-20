Зеленський: Ведеться робота над виробництвом дронів-перехоплювачів для захисту від Шахедів
Україна працює над посиленням власного виробництва зброї, зокрема над дронами-перехоплювачами, які мають посилити захист від Шахедів.
Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський.
– Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії. Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від “шахедів”, – додав голова держави.
Він зазначив, що кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати.
– Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде, – додав він.
За його словами, обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський запровадив нові санкції проти виробників російських дронів, якими армія РФ щодня тероризує Україну.