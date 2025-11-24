За даними західних експертів, населення на підконтрольній Україні території становить 29 мільйонів осіб, і ця цифра є достовірною.

Про це повідомив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Скільки людей живе в Україні у 2025 році

На початку 2023 року Інститут демографії провів аналіз чисельності населення в Україні. Для цього використали дані на 1 січня 2022 року.

– Бо ще до великої війни були певні проблеми з обліком, у нас давно не було перепису населення. І треба було зробити переоцінку даних, скільки ж людей в Україні, – розповів Олександр Гладун.

Враховуючи всі території в межах кордонів 1991 року, включно з окупованими, кількість населення України оцінювали у трохи більше за 42 млн осіб.

Якщо виключити окуповані території, то населення України 2025 оцінюється в межах 28-30 млн осіб.

Демограф зазначив, що наразі важко дізнатися реальні цифри, оскільки невідома кількість людей на непідконтрольних Україні територіях. Але в будь-якому разі в країні спостерігається тенденція до скорочення населення.

До того ж традиційні демографічні методи, які використовувалися раніше, щоб дізнатися скільки населення зараз в Україні, не підходять.

– В Україні стало менше людей, які перебувають саме на території держави. Але чи враховувати наших біженців, які мільйонами виїхали за кордон? Методологічно, якщо людина відсутня в країні більше ніж рік, її можна знімати з обліку, – розповів науковець.

Він зазначив, що зараз нестандартна ситуація, і люди можуть повернутися з-за кордону. У зв’язку з цим чисельність населення потрібно оцінювати лише на конкретні дати та в межах певної території.

Своєю чергою експерт з напряму Освіти Українського інституту майбутнього UIF Микола Скиба розказав, можна обережно припустити, що чисельність населення України у 2025 році становить приблизно 30 мільйонів або знаходиться в межах 29–30,5 мільйонів. Водночас ці дані є лише орієнтовними.

За даними видання Forbes в Україні проживає 30,5 млн осіб. Разом з окупованими територіями це 35 млн осіб.

Яка буде чисельність населення в Україні після війни

За словами Олександра Гладуна, після війни чисельність населення в Україні буде приблизно 30 млн, а не 52 чи 42 млн.

– І вже під цю чисельність планувати і економіку, і розвиток соціальної інфраструктури, і подальше життя, і впроваджувати заходи демографічної політики, які б покращували цю ситуацію, – додав Олександр Гладун.

Вчений сказав, що плануючи майбутнє, потрібно відпустити минуле, яке вже не повернути. Важливо пам’ятати про нього, але рухатися вперед з огляду на нові реалії.

Коли та як підрахують кількість населення

Державна служба статистики до кінця 2025 року планує провести експериментальну оцінку чисельності населення України, адже запит на ці дані зараз надзвичайно високий. Щодня до відомства надходять звернення від органів влади, бізнесу та громадян — усі хочуть знати, скільки людей реально проживає в країні чи в окремих громадах.

Провести перепис звичними методами неможливо через наслідки війни — відсутні повні дані про народжуваність, смертність і міграцію, особливо про українців, які виїхали за кордон. Тому Держстат використовуватиме поєднання різних джерел — державних реєстрів, інформації від мобільних операторів і показників споживання продуктів. Зібрані дані планують об’єднати в аналітичну модель, яка дозволить зробити максимально точну оцінку.

