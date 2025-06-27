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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Трамп допустив можливість передавання Україні систем ППО Patriot

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив можливість передавання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Таку можливість він допустив під час спілкування із журналістами в Білому домі.

Трамп про передавання систем Patriot Україні

Дональд Трамп не надав чіткої відповіді на питання, чи готовий він надавати Україні ракети Patriot через масштабні атаки російської армії по цивільному населенню та об’єктах.

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– Можливо, – сказав коротко президент США.

Крім цього, Дональд Трамп заявив про можливість повторного бомбардування Ірану в разі, якщо країна почне збагачувати уран до тривожного рівня.

Раніше Факти ICTV розповідали, як американські комплекси ППО допомагають Україні захищати власне небо від масштабних ракетних атак Росії, що таке зенітно-ракетний комплекс Patriot, його характеристики та вартість.

За даними з відкритих джерел, до $9 млрд може становити вартість постачання дев’яти батарей ЗРК Patriot (по 4 пускових установки на одну батарею).

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Георгій Тихий

Джерело: White House

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