Дрон вдарив поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі: деталі ранкової атаки РФ

У понеділок, 30 червня, російські загарбники вдарили дроном біля будівлі ТЦК Кривого Рогу. Серед особового складу загиблих та поранених немає.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Удар поряд з ТЦК у Кривому Розі: що відомо

– Сьогодні, 30 червня ворогом нанесено удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг, – повідомили у Сухопутних військах.

Коли пролунала повітряна тривога, військовослужбовці та працівники установи не здійснювали прийом громадян та пішли в укриття. Тому через приліт біля ТЦК Кривого Рогу постраждалих серед особового складу немає.

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Проте, через російську атаку на ТЦК Кривого Рогу поранення дістали цивільні люди, які були поруч з місцем удару.

– На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога, – додали у Сухопутних військах.

Нагадаємо, зранку в Кривому Розі пролунали вибухи, після яких в небо піднявся дим. Місто атакували дрони типу Шахед.

Спочатку офіційна інформація про те, що був приліт біля ТЦК Кривого Рогу, не надходила.

Внаслідок цього троє людей дістали поранення. Один із постраждалих – 52-річний чоловік, який перебуває у важкому стані. Ще двоє – 44-річна жінка і 54-річний чоловік. Їм надали допомогу на місці, їхній стан задовільний.

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