Дрон ударил рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге: детали утренней атаки РФ

В понедельник, 30 июня, российские захватчики нанесли удар дроном возле здания ТЦК Кривого Рога. Среди личного состава погибших и раненых нет.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

Удар рядом с ТЦК в Кривом Роге: что известно

— Сегодня, 30 июня, враг нанес удар с помощью БПЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог, — сообщили в Сухопутных войсках.

Когда прозвучала воздушная тревога, военнослужащие и сотрудники учреждения не осуществляли прием граждан и ушли в укрытие. Поэтому среди личного состава нет пострадавших.

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Однако из-за российской атаки дроном ранения получили гражданские лица, которые находились рядом с местом удара.

— На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь, — добавили в Сухопутных войсках.

Напомним, утром в Кривом Роге прогремели взрывы, после которых в небо поднялся дым. Город атаковали дроны типа Шахед.

В результате этого трое человек получили ранения. Один из пострадавших — 52-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии. Еще двое — 44-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказали помощь на месте, их состояние удовлетворительное.

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