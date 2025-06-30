Дрон ударил рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге: детали утренней атаки РФ
В понедельник, 30 июня, российские захватчики нанесли удар дроном возле здания ТЦК Кривого Рога. Среди личного состава погибших и раненых нет.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках.
Удар рядом с ТЦК в Кривом Роге: что известно
— Сегодня, 30 июня, враг нанес удар с помощью БПЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог, — сообщили в Сухопутных войсках.
Когда прозвучала воздушная тревога, военнослужащие и сотрудники учреждения не осуществляли прием граждан и ушли в укрытие. Поэтому среди личного состава нет пострадавших.
Однако из-за российской атаки дроном ранения получили гражданские лица, которые находились рядом с местом удара.
— На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь, — добавили в Сухопутных войсках.
Напомним, утром в Кривом Роге прогремели взрывы, после которых в небо поднялся дым. Город атаковали дроны типа Шахед.
В результате этого трое человек получили ранения. Один из пострадавших — 52-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии. Еще двое — 44-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказали помощь на месте, их состояние удовлетворительное.