Покровський напрямок і наступ на Сумщину: Зеленський провів нараду з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони. Під час зустрічі вони обговорили ключові питання.

Зеленський провів нараду – що обговорювали

За словами Володимира Зеленського, під час наради обговорили фронт в Україні, передусім Покровський напрямок.

– Там сконцентроване значне російське угруповання військ – багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам і кожному воїну за стійкість, – сказав глава держави.

За його словами, Сумську область та цей напрямок обговорили сьогодні окремо.

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– Тиждень тому визначили для українських військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо, – вважає Володимир Зеленський.

Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується – це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку, стверджує президент. Україна продовжує активні дії у рамках Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується.

Крім цього, була сьогодні детальна розмова щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.

– Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо, – наголосив він.

Як зазначив президент, найближчим часом він говоритиме з керівниками Європейського Союзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв.

Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене, переконаний глава держави.

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