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Митрополита Онуфрія позбавлено українського громадянства: Зеленський підписав указ

Онуфрій і митрополит Лука
Фото: УНІАН

За матеріалами СБУ президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського – митрополита УПЦ (Московського патріархату) Онуфрія.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Позбавлення громадянства України митрополита Онуфрія

СБУ встановила, що Орест Березовський добровільно отримав російське громадянство у 2002 році та не повідомив про це органи влади України. Водночас Онуфрій продовжував користуватися статусом громадянина нашої держави.

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У СБУ наголошують, що митрополит Онуфрій підтримує звʼязок з Московською патріархією та свідомо чинив опір отриманню незалежності української церкви від Москви. Крім того, Російська православна церква відкрито підтримує війну проти України.

– Попри повномасштабне вторгнення, Орест Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва), – зауважили в СБУ.

Варто нагадати, що саме російський патріарх Гундяєв благословив війну РФ проти України, усіляко виправдовує воєнні злочини російських військових та підбурює до геноциду українського народу.

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Джерело: СБУ

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