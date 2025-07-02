Митрополита Онуфрія позбавлено українського громадянства: Зеленський підписав указ
За матеріалами СБУ президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського – митрополита УПЦ (Московського патріархату) Онуфрія.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Позбавлення громадянства України митрополита Онуфрія
СБУ встановила, що Орест Березовський добровільно отримав російське громадянство у 2002 році та не повідомив про це органи влади України. Водночас Онуфрій продовжував користуватися статусом громадянина нашої держави.
У СБУ наголошують, що митрополит Онуфрій підтримує звʼязок з Московською патріархією та свідомо чинив опір отриманню незалежності української церкви від Москви. Крім того, Російська православна церква відкрито підтримує війну проти України.
– Попри повномасштабне вторгнення, Орест Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва), – зауважили в СБУ.
Варто нагадати, що саме російський патріарх Гундяєв благословив війну РФ проти України, усіляко виправдовує воєнні злочини російських військових та підбурює до геноциду українського народу.