Митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства: Зеленский подписал указ

По материалам СБУ президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении украинского гражданства Ореста Березовского — митрополита УПЦ (Московского патриархата) Онуфрия.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Лишение гражданства Украины митрополита Онуфрия

СБУ установила, что Орест Березовский добровольно получил российское гражданство в 2002 году и не сообщил об этом органам власти Украины. В то же время Онуфрий продолжал пользоваться статусом гражданина нашего государства.

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В СБУ отмечают, что митрополит Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно сопротивлялся обретению независимости украинской церкви от Москвы. Кроме того, Русская православная церковь (РПЦ) открыто поддерживает войну против Украины.

— Несмотря на полномасштабное вторжение, Орест Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева), — отметили в СБУ.

Стоит напомнить, что именно российский патриарх Гундяев благословил войну РФ против Украины, всячески оправдывает военные преступления российских военных и подстрекает к геноциду украинского народа.

В ноябре 2024 года во Львовской областной военной администрации заявили, что область стала первой в Украине, где больше нет ни одной религиозной общины, которая подчиняется Московскому патриархату.

В 2024 году Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. В документе говорится о необходимости разрыва связей с РПЦ в течение девяти месяцев.

Отмечалось, что 76% верующих УПЦ требуют полного разрыва связей с Москвой. В то же время последнее слово за Онуфрием и высшим духовенством. Даже если это произойдет, из Москвы придет приказ о снятии Онуфрия с должности митрополита Киевского. Так готова ли УПЦ МП порвать связи с Москвой — читайте в материале.

Источник : СБУ

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