Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Обмін полоненими 4 липня: Україна повернула військових та цивільних
У п’ятницю, 4 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися військові та цивільні, більшість з яких перебувала у неволі ще з 2022 року.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Обмін полоненими 4 липня 2025
– Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні, – написав глава держави в Telegram.
Зеленський подякував усім, хто допомагає звільняти українців з російського полону.
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