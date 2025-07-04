Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції
Погода у липні 2025: чи чекати на аномальну спеку в Україні
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
1 хв.

Обмін полоненими 4 липня: Україна повернула військових та цивільних

Обмін полоненими 4 липня: що відомо про черговий обмін

У п’ятницю, 4 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися військові та цивільні, більшість з яких перебувала у неволі ще з 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 4 липня 2025

– Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні, – написав глава держави в Telegram.

Зеленський подякував усім, хто допомагає звільняти українців з російського полону.

Зараз дивляться

 

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь