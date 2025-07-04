Обмін полоненими 4 липня: Україна повернула військових та цивільних

У п’ятницю, 4 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися військові та цивільні, більшість з яких перебувала у неволі ще з 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 4 липня 2025

– Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні, – написав глава держави в Telegram.

Зеленський подякував усім, хто допомагає звільняти українців з російського полону.

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