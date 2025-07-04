Три відділення Нової пошти та сортувальне депо пошкоджено під час атаки на Київ

Внаслідок ворожого обстрілу Києва та області постраждали три відділення Нової пошти та сортувальне депо.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

Пошкодження відділень та сортувального депо Нової пошти

Відділення №114 зазнало пошкодження, але продовжує працювати у штатному режимі без обмежень для клієнтів.

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Відділення №226 зазнало пошкоджень і тепер функціонує в обмеженому режимі – працює лише на видачу посилок.

Через пошкодження території відсутня можливість заїзду автомобілів на територію відділення.

Весь вантаж, що перебуває в дорозі до цього відділення, буде переміщено на відділення №359.

Найбільших пошкоджень зазнало відділення №223.

Жоден із працівників чи клієнтів не постраждав, оскільки на момент удару відділення було зачинене.

Наразі на місці працюють поліція та ДСНС. Усі посилки вціліли та будуть перенаправлені до відділення №122 разом з усіма відправленнями, які прямували до пошкодженого відділення.

Сортувальне депо також зазнало влучання по прилеглій території. Внаслідок атаки згоріло два автомобілі, однак працівники та вантаж не постраждали. Роботу депо вже відновлено.

Представники компанії зазначили, що активно зв’язуються з клієнтами та надають всю необхідну інформацію щодо змін в обслуговуванні та перенаправлення посилок.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу постраждали понад 20 людей.

Фото: Нова пошта

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