Колії Укрзалізниці в Києві пошкоджено: як курсує міська електричка та інші поїзди

Через ракетну атаку на Київ є пошкодження залізниці, тому пасажирські поїзди західного напрямку прямують через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до двох годин.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Атака на Київ 4 липня: пошкодження залізниці

Так, у результаті ракетного обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури у столиці. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують через місто Вишневе та Дарницю.

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Київська міська електричка наразі ходить лише північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках).

– Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху. Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на ділянці Святошин – Київ-Пасажирський, – наголосили в Укрзалізниці.

Згодом в Укрзалізниці наголосили, що у Києві на пошкоджених ділянках залізниці вже частково подали напругу. Поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.

Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на київську міську електричку.

Сама ж київська електричка рухається північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин.

Відправлення поїздів із Києва

Відправлення поїздів із Києва відбувається із затримкою, повідомляють в Укрзалізниці.

Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків – Львів із затримкою +4:36.

Залізничники наголосили, що будуть пришвидшувати поїзди у дорозі, щоб скоротити відставання від графіка.

Джерело : Укрзалізниця

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