Колії Укрзалізниці в Києві пошкоджено: як курсує міська електричка та інші поїзди
Через ракетну атаку на Київ є пошкодження залізниці, тому пасажирські поїзди західного напрямку прямують через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до двох годин.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Атака на Київ 4 липня: пошкодження залізниці
Так, у результаті ракетного обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури у столиці. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують через місто Вишневе та Дарницю.
Київська міська електричка наразі ходить лише північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця (в обидвох напрямках).
– Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху. Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на ділянці Святошин – Київ-Пасажирський, – наголосили в Укрзалізниці.
Згодом в Укрзалізниці наголосили, що у Києві на пошкоджених ділянках залізниці вже частково подали напругу. Поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.
Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на київську міську електричку.
Сама ж київська електричка рухається північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин.
Відправлення поїздів із Києва
Відправлення поїздів із Києва відбувається із затримкою, повідомляють в Укрзалізниці.
Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків – Львів із затримкою +4:36.
Залізничники наголосили, що будуть пришвидшувати поїзди у дорозі, щоб скоротити відставання від графіка.