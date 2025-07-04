Зеленський поговорив телефоном із Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Розмова Зеленського і Трампа: що відомо

– Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро, – повідомив глава ОП Андрій Єрмак.

– Дуже важлива й корисна розмова з президентом США Дональдом Трампом. Привітав президента Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності, – написав Зеленський.

Він подякував США за всю надану підтримку, яка “діє змогу берегти життя людей і незалежність”.

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Президент зазначив, що Україна та США разом зробили багато та підтримують зусилля, щоб зупинити вбивства українців та встановити сталий мир.

За словами глави держави, “потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції”.

– Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд, – зазначив глава держави.

Президенти обговорили детально потенціал оборонної промисловості та можливості спільного виробництва.

Зеленський зазначив, що Україна готова до прямих проєктів із США та вважає їх надзвичайно важливими для зміцнення безпеки, передусім у сфері дронів і сучасних технологій.

Зеленський планував у телефонній розмові з Трампом обговорити різке скорочення військової допомоги США, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Також йшлося про взаємні закупівлі, інвестиції та дипломатичну взаємодію – як із США, так і з іншими міжнародними партнерами.

Як зазначає Суспільне з посиланням на джерела, підготовка до цієї розмови розпочалася ще до офіційних повідомлень про призупинення поставок.

За інформацією FT, Зеленський мав порушити питання можливих майбутніх закупівель зброї, наголошуючи, що Україна готова придбати у США “великий пакет допомоги”.

Київ уже передав Вашингтону перелік необхідного озброєння та очікує на відповідь.

Останній пакет допомоги обсягом $500 млн був оголошений в січні, під час президентства Джо Байдена. У березні повідомлялося, що Україна вже отримала 90% озброєння, передбаченого цим пакетом.

Днями американські ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив тимчасово зупинити поставки ракет-перехоплювачів для ППО та високоточних боєприпасів, обіцяних ще за Байдена.

Причиною назвали побоювання, що запаси США стали критично малими. Це рішення, за повідомленнями, ухвалив глава політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після аудиту наявних резервів.

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