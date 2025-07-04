Гегсет зупинив поставки деякого озброєння Україні всупереч військовому аналізу – NBC

Міністр оборони США Піт Гегсет самостійно розпорядився зупинити передання Україні деяких типів озброєння попри результати військового аналізу.

Про це повідомляє NBC News.

Запаси зброї в США не досягли критичного мінімуму

Американське оборонне відомство аргументувало зупинку військових постачань Україні побоюваннями щодо нестачі деяких озброєнь на складах США.

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Однак троє американських посадовців розповіли, що аналіз високопоставлених військових показав відсутність загроз запасам боєприпасів американських Збройних сил.

Конгресмен-демократ Адам Сміт, член комітету Палати представників з питань Збройних сил, не погодився з обґрунтуванням про загрозу запасам США.

— З погляду запасів, ми не перебуваємо в гіршому становищі, ніж за три з половиною роки конфлікту в Україні, – заявив Сміт.

За словами Сміта, його співробітники бачили цифри, які не мають жодних ознак нестачі, що виправдовувала б припинення допомоги Україні.

Джерела повідомляють, що Гегсет уже втретє самостійно призупиняє поставки допомоги Україні.

У двох попередніх випадках у лютому і травні його рішення були скасовані через кілька днів.

Нагадаємо, на початку тижня Білий дім підтвердив призупинення Пентагоном постачання деяких ракет протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів в Україну через побоювання зменшення запасів зброї США.

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