ЗСУ знищили прапор РФ біля пункту пропуску Грем’яч на Чернігівщині: відео Генштабу

Українські військові знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною біля пункту пропуску Грем’яч.

Відео, як захисники ліквідували ворожий триколор, показали у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ знищили прапор РФ на кордоні з Чернігівщиною

– Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску Грем’яч, що на кордоні РФ та України в Чернігівській області. Ворог інколи вдається до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Однак чергова провокація окупантів зазнала невдачі. Українські прикордонники вчасно виявили російський триколор, а воїни Збройних сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили його.

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– Видимість “присутності” російських військ на території Чернігівської області знищено. Дякуємо всім причетним за оперативну роботу та належну взаємодію. Ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони, – додали у Генштабі.

Раніше стало відомо, що ЗСУ уразили завод із виробництва бойових частин до Шахедів у місті Сергіїв Посад Московської області. У Силах оборони продовжують роботу з підриву можливостей росіян завдавати повітряних ударів по Україні.

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