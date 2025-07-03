Генштаб підтвердив удар по заводу Енергія в Єльці – виробництво зупинено

Вночі 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони України завдали вогневого ураження по АО Енергія у Єльці Липецької області РФ – роботу заводу зупинено.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Виробництво на заводі Енергія зупинено через атаку дронів

– Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються, – мовиться у повідомленні.

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За даними Генштабу, завод Енергія у Єльці виробляє батареї та акумулятори для засобів ураження Збройних сил Російської Федерації, зокрема для універсальних модулів планерування та корекції.

– Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю, – пояснили у Генштабі.

Також це підприємство виготовляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М, крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Раніше повідомлялося, що у російському Єльці вночі 3 липня лунали вибухи в районі аеродрому та заводу Енергія, які опинились під атакою дронів.

Очевидці публікували в мережі фото та відео пожежі на підприємстві.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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