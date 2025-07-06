Мобілізація жінок в Україні: Коваленко спростував фейк

Мобілізація жінок в Україні не планувалась і не планується, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що усі заяви на цю тему безпідставні й не мають жодного сенсу.

Мобілізація жінок в Україні – фейк

– Мобілізація жінок не планувалася, і не планується — всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу, – підкреслив Коваленко.

Водночас він зазначив, що такі наративи активно просуваються через російську агентуру та так званих “говорящих голів”. За його словами, подібні фейки з’являються майже щотижня.

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Коваленко також звернув увагу на окремих осіб, які, за його словами, працюють в інтересах країни-агресора.

Зокрема, він нагадав, що Олексій Арестович перебуває під санкціями, його YouTube-канал заблокований, і він діє в рамках російської інформаційної кампанії.

Щодо журналістки Юлії Латиніної, то Коваленко назвав її частиною кремлівської інформаційної машини, яка працює на ліберальну аудиторію.

Російські спецслужби, за його словами, традиційно просувають таких персонажів у середовище лібералів для збору даних і впливу.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України пояснили, кого стосується мобілізація та які обов’язки покладаються на громадян у період її дії.

Що таке мобілізація 2025 та хто підлягає призову — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

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