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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

”Мобілізація” жінок в Україні з 1 вересня: у ЦПД спростували російський фейк

Жінка-солдат, жінка військова
Фото: Depositphotos

Російські пропагандистські ресурси поширюють фейкову інформацію з посиланням на “анонімні джерела” про нібито плани української влади мобілізувати з 1 вересня до мільйона жінок.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.

Вкид про нібито підготовку мобілізації жінок в Україні

Там зауважують, що пропагандисти окремо наголошують на “зниженні вікового порогу до 18 років” для українських жінок.

Зараз дивляться

– Насправді жодних планів щодо мобілізації жінок в Україні не існує. На розгляді Верховної Ради немає законопроєктів, які б передбачали такі зміни. Також немає жодних рішень уряду чи заяв українських посадовців про масову мобілізацію жінок, – запевняють у ЦПД.

Метою подібних інформаційних вкидів ворога є намагання посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію.

Днями в межах цієї ж інформаційної операції російські Telegram-канали також поширювали deepfake-відео нібито віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної щодо заборони виїзду за кордон жінкам віком від 18 до 27 років.

Стефанішина особисто спростувала існування такої законодавчої ініціативи, а в Центрі протидії дезінформації пояснили, що згадане відео – результат роботи штучного інтелекту з використанням deepfake-технологій.

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