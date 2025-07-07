Пакунок школяра: скільки грошей зможуть отримати батьки першокласників

У понеділок, 7 липня, уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати для українців Пакунок школяра.

Батьки, чиї діти цього року йдуть у перший клас в офлайн-форматі, зможуть отримати грошову допомогу для підготовки до школи.

Пакунок школяра – розмір виплати та як отримати

Пакунок школяра – це грошова допомога від держави в розмірі 5 тис. грн. Виплату зможе отримати кожна українська сім’я, яка відправляє дитину в перший клас в офлайн-форматі.

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Кошти можна буде витратити на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття. Щоб отримати Пакунок школяра, необхідно буде подати заявку через Дію.

– Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подання заявок, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава українського уряду наголосив, що виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

– Запуск Пакунку школяра – це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні, – додав Шмигаль.

Нещодавно у Державній службі статистики повідомили, що кількість школярів в Україні впала до мінімуму за останні 30 років. За оцінками експертів, тенденція до зменшення, імовірно, триватиме.

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