Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова надала роз’яснення щодо організації навчання з 1 вересня та можливих змін для школярів у новому навчальному році.

Що зміниться в школах з 1 вересня 2025 року, читайте в нашому матеріалі.

Як працюватимуть школи з 1 вересня

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова пояснила, що наказ № 1112, який стосується дистанційного навчання, скасували через домовленість між МОН і прифронтовими регіонами, які мають особливі умови безпеки.

– Хоча наказ і скасували, але МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені, і буде далі працювати над їх втіленням. Проблема полягала в неякісній комунікації МОН – донесенні цих ідей до громад, – повідомила Надія Кузьмичова.

Водночас від ключових положень документа відмовлятися не планують, адже вони стосуються адаптації навчання до умов війни, зокрема педагогічного патронажу та роботи дистанційних класів.

За її словами, МОН планує інтегрувати його основні ідеї в інші нормативні акти до 1 вересня, тож організація навчального процесу й надалі залежатиме від конкретних обставин у кожному регіоні.

Зміни у школах України з 1 вересня:

З 1 вересня українські школярі можуть здобувати освіту очно, у змішаному форматі або дистанційно.

закону Мінімальну наповнюваність дистанційних класів скасовано, тож тепер для їх відкриття діють ті ж правила, що й для очних чи змішаних класів. А це щонайменше п’ять учнів відповідно доПро повну загальну середню освіту.

Дистанційні класи можуть відкривати будь-які школи, незалежно від того, чи мають вони повну лінійку паралелей, і навіть ті заклади, що працюють у звичайному або змішаному режимі.

Учні також можуть обрати індивідуальні форми навчання: сімейну освіту чи екстернат. МОН закликає забезпечувати очне навчання там, де безпекова ситуація та умови дозволяють це зробити.

Формат навчання визначає керівник школи або обласна військова адміністрація. Для офлайн-занять потрібна наявність укриття в закладі або не далі ніж за 500 метрів від нього.

У змішаному форматі школи можуть чергувати дні або тижні очного та дистанційного навчання за затвердженим розкладом.

Навіть у регіонах, що не належать до прифронтових, можливий перехід на дистанційку впродовж року, якщо цього вимагатиме безпекова чи епідеміологічна ситуація.

Що зміниться в школах з 1 вересня: навчання на прифронтових територіях

На прифронтових територіях можливі всі форми навчання:

очна,

змішана,

дистанційна,

індивідуальна.

Для офлайн-занять, окрім укриття, потрібні рішення ради оборони області, педагогічної та батьківської рад.

Учні на тимчасово окупованих територіях можуть навчатися дистанційно за повною програмою, у сімейній формі, на екстернаті чи під педагогічним патронажем. МОН радить обирати патронаж, адже він передбачає індивідуальний план, адаптований під потреби учня, та зберігає зв’язок із вчителем.

Зміни у школах з 1 вересня 2025 для тих, хто за кордоном

Діти, які перебувають за кордоном, можуть обрати кілька варіантів навчання. Якщо вони відвідують місцеву школу, то паралельно мають можливість проходити українознавчий компонент в українській школі дистанційно, це приблизно 5-8 годин на тиждень, без надмірного навантаження.

Якщо ж дитина не навчається у школі країни перебування, вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі. Крім того, доступні індивідуальні форми навчання, такі як екстернат чи сімейна освіта.

Джерело : Суспільне

