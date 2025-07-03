Кількість школярів в Україні впала до мінімуму за останні 30 років – статистика

Українські школярі – це майбутнє країни. Але останні роки додали багато викликів: війна, міграція, зміни у системі освіти.

Про те, яка кількість школярів в Україні у 2024-2025 навчальному році, читайте в матеріалі.

Скільки школярів в Україні

На старті 2024-2025 навчального року в українських школах навчалося близько 3,74 млн учнів – це на 4,3% менше, ніж торік. Такі цифри наводить Державна служба статистики.

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Це найнижча кількість школярів в Україні за останні 30 років. І, за оцінками експертів із дослідницької програми RAI for Ukraine, тенденція до зменшення, імовірно, триватиме.

Кількість учнів в Україні за останні 30 років: статистика

Відповідно до показників Держстату, у 1994-1995 навчальному році в українських школах здобували освіту 7,125 млн учнів. У наступному, 1995-1996 навчальному році, їхня кількість незначно зросла і становила вже 7,143 млн осіб.

Однак це зростання виявилося короткочасним, адже, починаючи з 1996-1997 навчального року (7,134 млн учнів), кількість школярів почала поступово скорочуватися. Падіння спостерігалося протягом тривалого періоду. У 1997-1998 роках було 7,078 млн учнів, а у 1998-1999 — уже 6,987 млн. Перетин позначки нижче 7 млн відбувся саме в цей період.

Скорочення продовжилося і на початку 2000-х. Так у 1999-2000 навчальному році налічувалося 6,857 млн учнів, у 2000-2001 — 6,764 млн, тоді як у 2001-2002 — 6,601 млн.

У наступні роки також відмічалося значне падіння. До 2002-2003 року кількість учнів зменшилася до 6,350 млн, у 2003-2004 – до 6,044 млн, а у 2004-2005 – до 5,731 млн. У 2005-2006 навчальному році цей показник становив 5,399 млн, а у 2006-2007 – 5,120 млн учнів.

У 2007-2008 роках в українських школах навчалося 4,857 млн учнів. Падіння продовжилося й у 2008-2009 (4,617 млн) та 2009-2010 (4,495 млн). До 2010-2011 року кількість учнів скоротилася до 4,299 млн.

У 2011-2012 навчальному році спостерігалося незначне зниження до 4,292 млн, а у 2012-2013 — до 4,222 млн школярів. До 2013-2014 року кількість учнів становила 4,204 млн.

У 2014-2015 навчальному році кількість учнів знизилася до 3,757 млн. Однак, уже у 2015-2016 та 2016-2017 роках спостерігається невелике, але стабільне зростання до 3,783 млн та 3,846 млн відповідно.

Після цього періоду і до 2021-2022 року навчання почалося поступове зростання кількості школярів. Так, у 2017-2018 навчальному році кількість учнів досягла 3,922 млн, у 2018-2019 – 4,042 млн, а у 2019-2020 – 4,138 млн.

Найвищий показник за останні 10 років спостерігався у 2021-2022 навчальному році – 4,230 млн учнів, що майже повернуло показники до рівня початку 2010-х.

Але значне падіння відбулося у 2022-2023 навчальному році, коли кількість учнів знизилася до 4,042 млн. Це пов’язано з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, внаслідок якого велика кількість жінок із дітьми, зокрема школярів, була змушена виїхати за кордон.

У 2023-2024 роках тенденція до зменшення продовжилася до 3,906 млн. У 2024-2025 навчальному році кількість учнів становила 3,744 млн, що є найнижчим показником за останні 30 років.

Скільки учнів ходять до школи в Україні у містах

За даними Держстату, у країні налічується понад 12,3 тис. шкіл. Найбільше їх у Львівській області – там працює 1077 закладів загальної середньої освіти.

Загалом 72% учнів навчаються у містах. В середньому на одну школу припадає приблизно 305 учнів і 31 вчитель.

Скільки українських школярів навчається за кордоном

На запит журналістів NGL MEDIA, у Міносвіти повідомили, що зараз за кордоном навчається близько 9,3% українських школярів – це приблизно 345 тис. дітей.

Але до цієї цифри потрапляють лише ті учні, які ще залишаються в українській освітній системі. Тобто ці 345 тис. – це мінімальна оцінка, адже багато дітей після переїзду за кордон взагалі припиняють навчатися в українських школах.

За даними дослідження ЮНЕСКО, у 2024 році майже 665 тис. українських школярів навчалися за кордоном. Але ця цифра неповна – у ній не враховані всі країни ЄС. До того ж лише близько 29% цих учнів одночасно навчаються і в Україні, і за кордоном.

На запит видання NGL MEDIA, МОН також надало статистику за 2021–2025 роки щодо учнів 8-12 класів. Згідно з нею, щороку приблизно 2-4% учнів не переходять до наступного класу і залишають школу.

Виїжджають з України як хлопці, так і дівчата, але в старших класах дівчат стає трохи більше, на 1-2%. А серед випускників ця різниця може сягати до 10%.

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