Чи повернуть ДПА в Україні після 9 класу – що відомо

В українській системі освіти готуються суттєві зміни. Після кількох років перерви, спричиненої війною, держава поступово повертається до ідеї комплексного оцінювання знань школярів.

Чи повернуть ДПА в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Повернення ДПА в Україні: зміни

У найближчі роки планують повернення ДПА в Україні для учнів 9-х класів. Її проведення передбачене у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко у подкасті Що там із НУШ.

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– Такі плани є, і це питання, яке буде розглядатися поступово, у наступні роки, – зазначила Вакуленко.

Вона зазначила, що повернення ДПА є частиною більш масштабної реформи оцінювання навчальних досягнень. Така система, за її словами, дасть змогу об’єктивніше оцінити рівень знань учнів базової школи та допоможе їм свідомо обрати подальший напрям навчання.

Запровадження цієї моделі буде поступовим і потребуватиме підготовки та консультацій з освітньою спільнотою.

Коли повернуть ДПА в Україні

Згідно з бюджетною декларацією на 2026–2028 роки, нову систему оцінювання запустять у кілька етапів:

у 2026 році — пілотне тестування для 2 тисяч дев’ятикласників;

у 2027 році — розширення тестування для 5 тисяч учнів;

у 2028 році — участь візьмуть усі учні 9-х класів (понад 388,5 тисяч осіб).

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану в Україні обов’язкове складання ДПА було тимчасово скасовано.

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Джерело: НУШ

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