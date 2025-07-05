Складно навіть носіям: що кажуть про НМТ з англійської мови викладачі та УЦОЯО

Національний мультипредметний тест (НМТ) з англійської мови викликає суперечки серед абітурієнтів та педагогів. Багато хто скаржиться на складність завдань і надто високий рівень вимог. Навіть деякі носії мови не змогли успішно пройти тестування і поділилися своїми враженнями.

Втім, в Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють, що негативні відгуки є перебільшеними, а тест розроблений відповідно до стандартної шкільної програми, пишуть vikna.tv.

На відміну від ЗНО, де було завдання написати твір англійською у певному жанрі та проходити аудіювання, НМТ складається з двох блоків: Use of English (використання мови) і Reading (читання).

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Загалом тест включає 32 завдання різних форматів: п’ять із них — вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, одинадцять — на встановлення відповідностей, та шістнадцять — із заповненням пропусків.

vikna.tv разом із викладачкою Ольгою Дрейман проаналізували рівень складності НМТ-2025 з англійської та загальні недоліки тесту. Також ми врахували різні думки абітурієнтів, щоб зрозуміти, наскільки насправді важким є цей іспит.

НМТ з англійської мови: що кажуть носії

Коментар викладачки Андріани Паук, яка 6 червня вирішила провести експеримент і написати знайомим носіям англійської мови — з Великобританії та США — з проханням пройти НМТ з англійської за 2024 рік, спричинив справжній резонанс.

– Вони читають текст і їм все ясно, як білий день. Але вони не можуть відповісти на питання про цей текст. Бо питання створені так, щоб максимально заплутати, а не перевірити знання мови, — пише вона.

Не дивлячись на високий рівень володіння англійською мовою, американець Алекс склав НМТ на 157 балів. Ізабель з Великої Британії отримала 153 бали.

Який рівень мови повинні мати випускники, якщо носії мови не можуть скласти його навіть на 170 балів, запитує УЦОЯО Андріана

— Неадекватні постановки питань, націлені на те, щоб заплутати. Різна складність завдань у різні дні тесту. Непрозорість, яка зумовлює зливи й нерівність умов для учасників перших та останніх сесій, — розписала вона недоліки НМТ.

Відповідь УЦОЯО на критику НМТ

Український центр оцінювання якості освіти відреагував на це, зазначивши, що вибірка учасників занадто мала, щоб робити висновки.

— Репетиторка зазначає, що залучені до “експерименту” носії мови виконали тест на 32 завдання (який розрахований на годину сумлінної роботи) усього за 20 хвилин, тобто на кожне завдання витратили втричі менше часу, ніж передбачено стандартними умовами проведення НМТ, — додали в організації.

Наразі незрозуміло, наскільки серйозно учасники підійшли до виконання тесту, чи були зосередженими та чи знали, що їхні результати будуть використані для оцінки складності всієї тестової системи.

У Центрі оцінювання зауважують: підтвердження існування цих осіб і достовірності їхніх результатів обмежується лише скриншотом листування з репетиторкою. Тим часом українські абітурієнти продемонстрували високі результати.

Так, майже 7% учасників НМТ 2024 року отримали понад 180 балів, а 1513 вступників здобули найвищу оцінку — 200 балів.

В УЦОЯО переконані: такі результати закономірні, адже зміст завдань відповідає Програмі ЗНО з іноземних мов, розробленій на основі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для рівнів B1–B2.

Українці про НМТ з англійської

Першими результатами з НМТ-2025 діляться українські абітурієнти. Результати різні: від 150 до понад 180 балів. Однак загальне враження багатьох учнів спільне — тести не дуже важкі, а на результати часто впливали побічні причини, а не якість завдань.

Крім того, дорослі українці долучилися до обговорення НМТ. Дехто з користувачі соцмереж пройшли тогорічні тести й діляться результатами. Критику на адресу авторів не підтримують.

Проте є і критика НМТ. Так, авторам закидають невідповідність завдань тому, що варто було б називати іспитом з англійської. Питання мали б бути на знання, а не логіку, аргументують деякі українці.

Директор онлайн-школи англійської мови Redwood Деніел Брумфілд після проходження тестування зауважив, що питання погано сформульовані, проте тест нескладний для носія. У нього вийшло скласти тогорічний тест на 200 балів.

Репетиторка з англійської мови Ольга Драйман в коментарі для vikna.tv зазначила, що безпосередньо тест НМТ-2025 ще не бачила, оскільки він поки недоступний для публічного перегляду. Проте вже отримала перші відгуки від своїх учнів.

— В школі фокусуються на загальній англійській, там є і письмо, і слухання, і говоріння. А тест вимагає лише граматики й читання.

На її думку, шкільної підготовки недостатньо, щоб успішно скласти НМТ на високий бал — для цього потрібна додаткова робота з репетитором.

За словами Ольги, через зміщення акцентів у навчальному процесі школярі часто не зосереджуються на тих типах завдань, які є ключовими для проходження тесту. Репетиторська підтримка може допомогти закрити ці прогалини.

Окрім того, вона вважає, що формат НМТ не дозволяє об’єктивно оцінити справжній рівень знань учнів.

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