Паліса: Рівень грошового забезпечення військовослужбовців має зрости

На Конференції з питань відновлення України в Римі українська делегація на чолі з президентом провела серію важливих зустрічей на найвищому рівні.

Про головні результати двосторонніх переговорів повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса у Telegram.

Головні результати двосторонніх зустрічей у Римі

Паліса зазначив, що попри фокус конференції на відбудові, багато говорили з партнерами про те, що вже зараз потрібно для української оборони на фоні збільшення інтенсивності російських обстрілів.

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Перший результат – домовленість про системи Patriot.

Триває позитивний діалог зі США, зокрема на рівні президентів, щодо закупівлі та передачі 10 систем ППО для України.

Станом на зараз Німеччина вже готова оплатити дві системи, Норвегія – ще одну.

Після відповідного підтвердження від виробника доєднаються й інші європейські партнери.

Другий – спільне оборонне виробництво.

— З прем’єр-міністрами Італії, Польщі та Нідерландів, Федеральним канцлером Німеччини говорили про співпрацю та інвестиції в масштабування виробництва українських дронів, – зазначив Паліса.

Третій результат стосується дронів-перехоплювачів. За словами чиновника, ця тема звучала чи не на кожній зустрічі.

— Всі розуміють важливість технологічних рішень в умовах сучасної війни. Україна намагається залучити якомога більше інвестицій на ті успішні рішення, що вже розроблені в країні і захищають людей. Потрібен масштаб, партнери це розуміють, – сказав Паліса.

Четвертий – угода з Великою Британією. Україна підписала 19-річну угоду, що відкриває фінансування на понад 5 тис. ракет Thales для систем ППО.

П’ятий результат стосується грошового забезпечення військових.

— Говорили з партнерами також про основу основ української оборони – солдата. Важливо, щоб воїни почували себе впевнено, тому рівень їх грошового забезпечення має зрости. Є позитивна реакція на це серед лідерів ЄС, – наголосив чиновник.

Крім того Паліса розповів, що на зустрічі коаліції охочих вперше взяли участь представники США – спецпосланець президента США генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь.

Загалом 32 учасники підтвердили готовність працювати для безпеки України довгостроково, а Франція та Британія готують розширення спільних сил до 50 тисяч військових, які можуть стати ядром майбутніх сил Коаліції охочих.

Фото: Facebook Павла Паліса

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