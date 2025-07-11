На Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме украинская делегация во главе с президентом провела серию важных встреч на высшем уровне.

Об основных результатах двусторонних переговоров сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в Telegram.

Основные результаты двусторонних встреч в Риме

Палиса отметил, что, несмотря на фокус конференции на восстановлении, много говорили с партнерами о том, что уже сейчас нужно для украинской обороны на фоне увеличения интенсивности российских обстрелов.

Первый результат — договоренность о системах Patriot.

Продолжается позитивный диалог с США, в частности на уровне президентов, о закупке и передаче 10 систем ПВО для Украины.

На данный момент Германия уже готова оплатить две системы, Норвегия — еще одну.

После соответствующего подтверждения от производителя присоединятся и другие европейские партнеры.

Второй — совместное оборонное производство.

— С премьер-министрами Италии, Польши и Нидерландов, Федеральным канцлером Германии говорили о сотрудничестве и инвестициях в масштабирование производства украинских дронов, — отметил Палиса.

Третий результат касается дронов-перехватчиков. По словам чиновника, эта тема звучала чуть ли не на каждой встрече.

— Все понимают важность технологических решений в условиях современной войны. Украина пытается привлечь как можно больше инвестиций в те успешные решения, которые уже разработаны в стране и защищают людей. Нужен масштаб, партнеры это понимают, — сказал Палиса.

Четвертый — соглашение с Великобританией. Украина подписала 19-летнее соглашение, открывающее финансирование на более 5 тыс. ракет Thales для систем ПВО.

Пятый результат касается денежного обеспечения военных.

— Говорили с партнерами также об основе основ украинской обороны — солдате. Важно, чтобы воины чувствовали себя уверенно, поэтому уровень их денежного обеспечения должен вырасти. Есть положительная реакция на это среди лидеров ЕС, — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Палиса рассказал, что на встрече коалиции желающих впервые приняли участие представители США — спецпосланник президента США генерал Келлог, сенаторы Грэм и Блюменталь.

Всего 32 участника подтвердили готовность работать для безопасности Украины в долгосрочной перспективе, а Франция и Великобритания готовят расширение совместных сил до 50 тысяч военных, которые могут стать ядром будущих сил Коалиции желающих.

Фото: Facebook Павла Палиса

