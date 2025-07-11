Зі знижкою 50%: у Резерв+ можна сплатити штраф за невчасне уточнення даних

У мобільному застосунку Резерв+ з’явився новий сервіс – сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Військовозобов’язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50%.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, сплата штрафу у Резерв+ дозволить оперативно закрити справу про адміністративне порушення та бути знятим із розшуку ТЦК.

Як сплатити штраф у Резерв+

Оновити Резерв+ до останньої версії і зайти в застосунок. Перейти до розділу Штрафи онлайн, подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн.

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У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

– Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців, – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зазначається, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.

Джерело : Міноборони

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