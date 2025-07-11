Со скидкой 50%: в Резерв+ можно оплатить штраф за несвоевременное уточнение данных
В мобильном приложении Резерв+ появился новый сервис – уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Военнообязанные, не уточнившие данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф онлайн со скидкой 50%.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, уплата штрафа в Резерв+ позволит оперативно закрыть дело об административном нарушении и быть снятым с розыска ТЦК..
Как оплатить штраф в Резерв+
- Обновить Резерв+ до последней версии и зайти в приложение.
- Перейти в раздел Штрафы онлайн, подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК.
- После этого в приложении открывается возможность оплатить штраф в 8 500 грн – 50% от полной суммы. Как результат – нарушение и красная лента автоматически снимаются.
Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму – 17 000 грн.
В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.
— Штрафы онлайн – это сервис для решения вопроса, который ранее требовал личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерв+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу – так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами. Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев, – отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Отмечается, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.