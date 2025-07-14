Росія готує нову хвилю фейків: атака на ТЦК, Коаліція охочих та MH17

Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на другу половину місяця.

Аналітики очікують активізацію ворожих інформаційних кампаній одразу за кількома напрямами, головна мета яких посіяти паніку, дискредитувати українські інституції та послабити міжнародну підтримку України.

Імітація нового наступу та спроба впливу на суспільну думку

У найближчі тижні російська пропаганда активно просуватиме меседжі про нібито новий масштабний наступ на фронті.

Зараз дивляться

Попри те, що йдеться лише про продовження наступальної кампанії, яка триває з 2024 року і не принесла Росії очікуваних успіхів, ворог спробує подати її як переломний момент.

Зокрема, медіа РФ посилено тиражуватимуть повідомлення про “значні втрати ЗСУ” та “успіхи російської армії”, намагаючись створити ілюзію змін на фронті.

Також прогнозується посилення наративів, спрямованих на підрив довіри до мобілізаційного ресурсу України.

Через дезінформаційні канали очікується поширення панічних тез щодо нібито “виснаження людських резервів”, що має на меті деморалізацію суспільства.

Тиск на міжнародну підтримку та Коаліцію охочих

Ще один важливий вектор – дискредитація Коаліції охочих після зустрічі її учасників у Римі.

За прогнозом Центру, Росія активізує кампанію проти цієї ініціативи, просуваючи ідеї про її штучність та неефективність.

Пропаганда намагатиметься представити коаліцію як інструмент, що нібито діє всупереч інтересам Європи, і зображати її учасників як заручників США.

Очікується сплеск дезінформації про вигадані розбіжності серед країн-учасниць, включаючи фейки про “відмову США гарантувати безпеку” чи “внутрішні конфлікти” всередині партнерської спільноти.

Додатково просуватимуться теорії змов щодо “провокацій Заходу” проти РФ.

Удари по ТЦК – наступна мішень інформаційної війни

В умовах нещодавніх ударів по будівлях територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні, які спричинили жертви серед цивільного населення, російські пропагандисти намагатимуться легітимізувати ці атаки.

У хід підуть фейки про нібито підтримку таких дій з боку українців, злив координат та вдячність простих людей.

Через Telegram-канали та анонімні акаунти ширитимуться вигадані історії та заклики до протиправних дій.

Ця операція має на меті не лише дискредитацію системи ТЦК, а й розхитування внутрішньої ситуації в Україні загалом – через спроби дестабілізувати мобілізаційний процес.

Трагедія MH17 – інструмент маніпуляцій

Напередодні роковин трагедії рейсу MH17 російська пропаганда знову спробує змінити наратив щодо своєї відповідальності.

На тлі рішення ЄСПЛ, який 9 липня 2025 року офіційно визнав провину РФ у катастрофі, очікується активне поширення дезінформації про нібито упередженість міжнародного розслідування, а також спроби перекласти провину на Україну чи країни Заходу.

Кремль намагатиметься посіяти сумніви в об’єктивності слідства, висуваючи давно спростовані версії про українські винищувачі.

При цьому російські медіа ігноруватимуть пам’ятні заходи в Нідерландах і Австралії, намагаючись мінімізувати суспільний резонанс.

Центр протидії дезінформації наголошує на важливості критичного мислення та перевірки джерел інформації.

Актуальні виклики інформаційної безпеки потребують особливої пильності з боку громадян, медіа та державних структур.

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