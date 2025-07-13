РФ готує переклад своїх пропагандистських медіа для аудиторії в Ефіопії – ГУР

Росія активізує інформаційний вплив на країни Африканського континенту, масштабуючи свою мережу пропагандистських медіа.

Росія розгортає пропаганду в Африці

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, для просування кремлівських наративів активно залучаються державні ЗМІ РФ, зокрема агентство ТАСС та телеканал RT.

Станом на сьогодні мовлення російських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами.

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Із червня 2025 року RT розпочав переклад свого контенту португальською мовою для аудиторій у Мозамбіку та Анголі. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для жителів Ефіопії.

– Російська пропаганда – це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети – територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора, – наголосив Андрій Юсов.

Вплив RT на континенті значно зріс: за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів подвоїлася — з 30 до 60.

Паралельно розгортаються освітні ініціативи для підготовки місцевих журналістів. У 2024 році понад тисячу медійників пройшли навчання за російськими стандартами. А з червня 2025 року стартувало очне навчання у столиці Ефіопії Аддис-Абебі.

У планах масштабування таких програм на інші країни Африки. Наразі у РФ підбирають кадри для керівництва “кореспондентськими пунктами” та освітніми центрами.

Окрім RT, активну діяльність у регіоні розгортає й агентство ТАСС. У його планах — відкриття бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших країнах.

Підбір персоналу, як зазначається, здійснюється під контролем ФСБ Росії.

Нагадаємо, російського блогера та перекладача Дмитра Пучкова, відомого як Ґоблін, заочно визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України та закликах до війни. Вирок йому виніс Вінницький міський суд.

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