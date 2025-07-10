Допоміг ухилитись від мобілізації: екссекретарю Київради вручили підозру

Колишнього секретаря Київради підозрюють у службовій недбалостя та сприянні ухилянню від військової служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як ексчиновник допоміг ухилитись від мобілізації

Зазначається, що екссекретар Київради у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керівнику справами Київради, попри те, що він разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ.

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– При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень, – йдеться у повідомленні.

Крім того, колишній чиновник направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, хоча там були відсутні посади, які можуть заміщувати військові.

– Тож він фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував, – підкреслили в ДБР.

Усі ці факти підтверджуються документами, які бюро зібрало під час досудового розслідування, судово-економічною експертизою і аудиторським дослідженням, сказано в повідомленні.

Джерело : ДБР

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