Свириденко розповіла про основні завдання, які поставлені перед оновленим урядом

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що президент Володимир Зеленський запропонував їй очолити уряд. Вона розповіла, які визначено пріоритетні завдання перед оновленим урядом.

Свириденко очолить уряд України – що відомо

За словами Свириденко, вона вдячна за довіру та можливість служити Україні в цей вирішальний час.

Вона розповіла, що президент визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом України. Серед них:

Зараз дивляться

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

На думку Свириденко, це можна реалізувати завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій держінституцій, захисту підприємництва, повній концентрації держресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій.

Вона пояснила, що першочергово йдеться про забезпечення Сил оборони та безпеки України, щоб гарантувати стійкість нашої держави.

Свириденко переконана, що державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал країни.

– Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи, – вважає вона.

На її думку, потрібні чіткіші інструменти соціальної підтримки, щоб українські військові та ветерани отримали відчутну державну повагу та вдячність.

Свириденко звернула увагу, що рішення про призначення прем’єр-міністра України ухвалює Верховна Рада.

Вона розповіла, що триває підготовка до взаємодії з парламентом та представлення відповідних урядових кроків. Свириденко зазначила, що незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

Джерело: Юлія Свириденко

Фото: Юлія Свириденко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.