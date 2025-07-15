Україна отримала від Латвії першу партію бронемашин Patria

Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками переговорів із очільницею уряду Латвії Евікою Сіліню.

Латвія передала Україні бронетранспортери Patria

У війні проти Росіїї Україна продовжує отримувати військову підтримку партнерів.

Цього разу — від Латвії, яка передала бронетранспортери Patria. Першу партію БТР вже доставлено в Україну.

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– Окремо подякував за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria. Премʼєр-міністерка повідомила, що перша партія БТР уже прибула в Україну, наступна — на шляху, – зазначив Шмигаль.

За його словами загалом Україна отримає 42 одиниці бронетехніки та іншого обладнання загальною вартістю приблизно 70 мільйонів євро.

Це частина нового оборонного пакета, який Латвія передає на тлі продовження російської агресії.

Крім того, Україна та Латвія домовилися поглиблювати співпрацю.

Серед питань, які обговорювали глави урядів, інноваційні розробки у сфері оборони, спільне виробництво техніки та дронів, використання європейського інструменту SAFE для фінансування проєктів, а також санкційна політика проти Росії.

Наразі Україна очікує на схвалення 18-го пакета санкцій ЄС, який має ще більше обмежити економічні можливості країни-агресора.

— Маємо нарощувати тиск на агресора. Санкції мають працювати без пауз і винятків, — наголосив прем’єр.

БТР Patria: що відомо

Бронетранспортер Patria 6×6 — це сучасна бойова машина фінської розробки, що вирізняється модульною конструкцією та багатофункціональністю.

Його застосовують для перевезення особового складу, організації мобільного командного пункту, платформи для мінометів чи іншого озброєння.

Машина має базовий захист від стрілецької зброї та мін, але може бути модернізована.

З 2024 року Patria 6×6 серійно виготовляють на заводі Фінляндії.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

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